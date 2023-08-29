Происшествия 29 августа 2023, 18:46 Житель Кубани устроил поджог многоквартирного дома из-за конфликта с соседями

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В Ивановской области задержали жителя Кубани, который поджег подъезд своего бывшего дома из-за старого конфликта с соседями. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД региона.

По кадрам видеонаблюдения удалось установить, что мужчина в камуфляжной одежде разлил на деревянной лестнице горючее, поджег его и сбежал. Пожар удалось потушить, в нем никто не пострадал. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство бывших соседей.

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