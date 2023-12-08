Происшествия 08 декабря 2023, 14:08 Житель Кубани попал под статью за распространение наркотиков в Адыгее

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Правоохранители задержали в Адыгее 37-летнего жителя Краснодарского края. Его подозревают в распространении запрещенных веществ. Об этом сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

По предварительным данным, мужчина оставлял на улицах Майкопа закладки с наркотиками. Всего было обнаружено семь свертков. В отношении гражданина возбудили уголовное дело.

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Фигурант уже имеет судимость за причастность к торговле незаконными веществами. Теперь ему грозит до 15 лет колонии.