26 января 2021, 14:40
Житель Кубани отрубил голову сестре во время ссоры из-за наследства
46-летний мужчина отрубил голову 55-летней сестре во время ссоры из-за наследства в Краснодарском крае. Об этом сообщила Общественная служба новостей со ссылкой на управление Следственного комитета РФ по региону.
Уточняется, что убийство произошло в частном доме, где проживал мужчина. Сестра была у него в гостях, они распивали алкоголь. Между родственниками возникла ссора из-за наследства, доставшегося от родителей. В результате брат отсек голову женщине топором. Потом он вынес тело во двор и оставил там. Труп обнаружили соседи.
Мужчина задержан, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.