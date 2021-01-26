Житель Кубани отрубил голову сестре во время ссоры из-за наследства

Уточняется, что убийство произошло в частном доме, где проживал мужчина. Сестра была у него в гостях, они распивали алкоголь. Между родственниками возникла ссора из-за наследства, доставшегося от родителей. В результате брат отсек голову женщине топором. Потом он вынес тело во двор и оставил там. Труп обнаружили соседи.

Мужчина задержан, ему предстоит пройти психиатрическую экспертизу.