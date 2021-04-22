Житель Кубани незаконно подключился к системе газоснабжения

Житель Лабинского района в Краснодарском крае незаконно подключился к системе газоснабжения и повредил топором блокирующий газовый вентиль. Об этом сообщил сайт «Юга.ру».

Таким образом он украл газ на почти 14 тысяч рублей.

Суд признал местного жителя виновным и обязал его возместить ущерб поставщику газа и заплатить административный штраф.

А в Усть-Лабинском районе еще один абонент повторно самовольно подключился к газопроводу. Возбуждено уголовное дело по статье «Самовольное подключение к газопроводу». Кубанцу грозит до двух лет лишения свободы

«Несанкционированные, самовольные подключения к газовым сетям представляют собой большую опасность, так как потенциально несут угрозу жизни и здоровью людей, а также причинения имущественного вреда», — предупредил начальник юридического управления ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» Юрий Кузьма.

Присоединяться к газовым сетям и пускать газ можно только в строго установленном законодательством порядке. Эту работу вправе выполнять только сотрудники специализированной газораспределительной организации.

С начала 2021 года в Краснодарском крае выявили больше 30 нарушений потребления и учета газа. Возбуждено более 25 дел.