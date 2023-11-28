Происшествия 28 ноября 2023, 15:30 Житель Кубани нанес знакомой 15 ударов ножом и получил семь лет колонии

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Суд вынес приговор 26-летнему жителю Туапсе Краснодарского края. Его признали виновным в покушении на убийство. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, фигурант, находясь на пляже санатория, напал на 35-летнюю женщину, с которой ранее его связывали романтические отношения. Мотивом стала ревность.

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Злоумышленник нанес экс-возлюбленной не менее 15 ударов ножом. Пострадавшую удалось спасти. Мужчине назначили наказание в виде семи лет колонии строгого режима.