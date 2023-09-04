Происшествия 04 сентября 2023, 17:33 Житель Кубани, который на насмерть сбил мужчину с 5-летней дочерью, предстанет перед судом

Читать 360tv в

Водитель мотоцикла, по вине которого погибли мужчина и его пятилетняя дочь, предстанет перед судом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Кубани.

Авария произошла в июле этого года в районе музея «Военная горка» в Темрюке. Пьяный мужчина на мотоцикле врезался в толпу людей. В результате погибли 46-летний отец и его пятилетняя дочь. Еще одна 46-летняя женщина получила серьезные травмы.

Реклама

Против водителя возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерить двух лиц». Теперь ему грозит до 15 лет заключения.