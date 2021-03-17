Житель Кубани избил учительницу музыки на глазах своей дочери

Учительницу музыки из школы искусств станицы Тамань Евгению Захарову избил отец одной из учениц. Как рассказала «360» сама пострадавшая, причиной для конфликта стало хамское поведение школьницы, которой она сделала замечание.

По словам Евгении Захаровой, все началось с того, что ученица пришла на занятия с волосами красного цвета. Когда учительница попросила не приходить на уроки в таком виде поведение у девочки сильно испортилось.

«Она начала всячески огрызаться, хамить. В этот раз она тоже съязвила в конце урока и я ей объяснила что так делать не нужно», — рассказала Захарова. Учительница пригрозила, что свяжется с родителями школьницы, чтобы они взяли своего ребенка под контроль.

Девочка со слезами на глазах выбежала из класса, крикнув на прощание очередное оскорбление в адрес учителя.

Через некоторое время в класс вошел отец ученицы, который с порога начал матом орать на преподавателя и требовать объяснений.

«Сразу начал на меня наезжать, говорить, что здесь происходит. На что я ему ответила, давайте как раз об этом поговорим, а он подошел ко мне вплотную и тут я поняла, что он настроен драться», — рассказала Захарова.

По ее словам, она тут же предупредила разъяренного мужчину о том, что намерена написать заявление в полицию, если он ее тронет. Но мужчину это не остановило и к оскорблениям сначала добавились угрозы, а потом он просто оттолкнул учительницу.

«Я отлетела, ударилась о рояль. Отошла от него и попросила покинуть помещение, что его разозлило еще больше и он стал заламывать мне руки. Когда я вырвалась, то он снова толкнул меня и я снова улетела на пол», — поделилась воспоминаниями о случившемся учительница.

Отдельно она отметила, что все происходило на глазах ученицы. По ее словам, девочка плакала и кричала, чтобы отец остановился. Вторым свидетелем происшествия стала вахтер, которая никак не отреагировала на крики из класса.

После случившегося учительница написала заявление в полицию, в котором просила принять меры к своему обидчику.

Источник фото: телеканал «360»

По ее словам, отец ученицы объяснил свои действия так: «Увидел плачущую дочь. Что я должен был делать?».