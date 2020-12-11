11 декабря 2020, 12:14
Житель Крыма заперся в микроавтобусе с женой и поджег его
Мужчина заперся в микроавтобусе на Ялтинской трассе и поджег его. Вместе с ним в салоне находилась его жена, которой удалось выбраться. Сам водитель погиб. Об этом сообщили «Вести Крым» со ссылкой на корреспондента.
По данным телевизионщиков, мужчина на ходу заблокировал двери машины, разлил в салоне горючее и поджег его. Женщине удалось выбраться через окно. Она получила ожоги. Ее муж сгорел заживо. Горящий микроавтобус доехал до остановки «Ай-Даниль», где его потушили пожарные.
На месте происшествия сейчас работают спасатели и полицейские, которые выясняют обстоятельства пожара. Информации о том, что толкнуло мужчину на этот поступок, пока нет.