Житель Крыма заперся в микроавтобусе с женой и поджег его

По данным телевизионщиков, мужчина на ходу заблокировал двери машины, разлил в салоне горючее и поджег его. Женщине удалось выбраться через окно. Она получила ожоги. Ее муж сгорел заживо. Горящий микроавтобус доехал до остановки «Ай-Даниль», где его потушили пожарные.

На месте происшествия сейчас работают спасатели и полицейские, которые выясняют обстоятельства пожара. Информации о том, что толкнуло мужчину на этот поступок, пока нет.