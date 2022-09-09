Крымчанин погиб в пожаре в Джанкойском районе | 360°

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Крымчанин погиб в пожаре в Джанкойском районе

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Серьезный пожар произошел в селе Рощино Джанкойского района Крыма. Там загорелся одноэтажный жилой дом. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МЧС Республики Крым.

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Пламя охватило площадь в 20 квадратных метров. На место происшествия прибыли пожарные. Огонь удалось локализовать и ликвидировать за 15 минут. В результате пожара скончался мужчина. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.

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