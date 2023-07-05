Происшествия 05 июля 2023, 18:35 Житель Кременной погиб в результате обстрела со стороны ВСУ Марочко сообщил о гибели жителя Кременной в результате обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики нанесли удар по населенному пункту Кременная в Луганской Народной Республике, погиб один мирный житель. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, еще два человека получили ранения.

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«В среду днем Кременную обстреляли. По предварительной информации, украинские военные использовали натовскую артиллерию калибра 155 миллиметров. Собрали фрагменты и осколки боеприпасов, ждем подтверждения», — сказал бывший офицер.

Марочко отметил, что данные о разрушениях и жертвах все еще уточняются, так как из Кременной информация поступает с большой задержкой из-за проблем со связью.

Ранее Марочко сообщил, что украинское командование нарастило численность группировки войск в районе Кременной и Сватово в ЛНР, пытаясь прорвать плотную линию российской обороны. Офицер отметил, что ВСУ бросали на штурм не только опытных бойцов, но и необученных новобранцев.