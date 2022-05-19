Житель Красноселькупского района погиб, выпав из лодки

35-летний мужчина выпал из лодки и утонул в Красноселькупском районе. Ситуация произошла в 130 километрах от села Толька. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Мужчина выпал из лодки 18 мая на реке Каралька. Спустя время его тело смогли найти спасатели. После судебно-медицинскрй экспертизы появится информация о причинах смерти. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.