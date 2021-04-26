Житель Красноярского края зарезал жену на глазах у коллеги-продавщицы

Житель Красноярского края зарезал свою жену на глазах ее коллеги-продавщицы. Убийство произошло в одном из магазинов Назаровского района. Мужчину оперативно задержали, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство» (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Мужчине 31 год. Ранее он уже был судим.

В настоящее время следователи установили, что 23 апреля семейная пара поссорилась. Муж решил продолжить выяснять отношения прямо на работе у супруги. Он пришел к ней в магазин. Они начали кричать друг на друга. В итоге подозреваемый выхватил нож и несколько раз ударил женщину. Все это происходило на глазах еще одной продавщицы. Расследование дела продолжается.

Ранее Ура.ру сообщало о семейной драме в Екатеринбурге, где мужчина расправился со своей супругой, а после покончил с собой. За всем наблюдала их маленькая дочь. Ребенок смог сообщить о случившемся дедушке. Пожилой человек бросился на помощь внучке и вызвал на место убийства сотрудников правоохранительных органов.