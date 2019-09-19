Житель Красноярского края заблудился в больнице. Его искали два дня

Пациент больницы в Железногорске (Красноярский край) потерялся в здании, забрел в подвал и не смог найти оттуда выход. Его отыскали через двое с лишним суток.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя добровольческой поисково-спасательной группы «Сибирь» Анну Логиновскую, из своей палаты пациент ушел в 09:00 16 сентября. С тех пор его никто не видел.

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«Человек провел в подвальном помещении примерно двое суток и еще некоторое количество часов. В 09:00 16 числа (сентября — прим. ред) он ушел из больничной палаты. Некоторое время он перемещался по территории больничного городка, потом оказался в больничном подвале», — приводит агентство слова собеседницы.

Логвинова отметила, что не знает, каким образом он попал в подвал. Она подчеркнула, что вместе с волонтерами пропавшего пациента искали его родственники и сотрудники полиции. Нашли мужчину 18 сентября в 15:00 часов.

По данным канала «Муниципальное телевидение. Железногорск», мужчине 35 лет, его зовут Павел Богданов в больницу он попал с обострением панкреатита. Сам он не может вспомнить, как попал в подвал.