Житель Красноярского края убил жену после 22 лет брака

Жителя села Юдино Красноярского края обвинили в убийстве 40-летней супруги после 22 лет совместной жизни. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональный СУ СКР.

По данным полиции, 44-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, во время конфликта нанес женщине сильный удар бутылкой по голове, а затем начал избивать руками. Затем он скинул потерпевшую в подпол, где позже ее неживой обнаружили родственники.

На мужчину завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства преступления.