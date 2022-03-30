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    30 марта 2022, 02:54

    Житель Красноярска выбросил в реку своего новорожденного ребенка

    Полина Гребенщикова

    27 летний житель Красноярска выбросил в реку Енисей своего новорожденного ребенка, об этом в полицию сообщил свидетель. Об этом сообщил kp.ru.

    Полиция задержала подозреваемого. Он не отрицает произошедшего, но уверяет, что его сожительница родила ребенка мертвым, и таким образом они решили «похоронить» его.

    Сейчас специалисты ищут тело ребенка. Судмедэкспертам предстоит выяснить, действительно ли он был мертворожденным, написало ИА Nation News.