Эксклюзив 29 ноября 2022, 09:06 Житель Красноярска умер за рулем автомобиля ГИБДД Красноярского края: 40-летний водитель умер за рулем и врезался в фонарь

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В Красноярске автомобиль врезался в фонарь. Госавтоинспекторы выяснили, что водитель умер за рулем. Причину смерти выяснят специалисты, рассказали «360» в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Авария произошла 29 ноября в 07:15 (03:15 по московскому времени) в районе дома по улице Партизана Железняка, 8а недалеко от пересечения с улицей Аэровокзальная. Honda Stepwgn ехала со стороны улицы Белинского по улице Партизана Железняка и наехала на опору электроосвещения.

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В салоне автомобиля находился только 40-летний водитель. Он погиб, сообщили в ГИБДД. Причину его смерти установят после того, как завершится судебно-медицинская экспертиза. Прохожие и владельцы других авто не пострадали. На месте все еще работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

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