16 марта 2023, 11:02
Житель Красноярска украл для своих детей почти сто плиток шоколада
МВД: в Красноярске мужчина с подельником украл для своих детей почти сто плиток шоколада
Житель Красноярска вместе с подельником украл в супермаркете 188 плиток шоколада для своих детей. Об этом «360» сообщили в МУ МВД России «Красноярское».
«Следователями полиции окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в краже шоколада», — уточнили в ведомстве.
Реклама
В конце 2022 года представитель одного из местных супермаркетов заявил в полицию, что выявил при инвентаризации недостачу шоколада на 14 тысяч рублей.
Реклама
Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. По видеозаписям с камер наблюдения в торговом зале правоохранители выяснили, что к краже причастны двое мужчин. Одного из подозреваемых задержали, второго продолжают искать.
Выяснилось, что ранее судимый 34-летний мужчина с подельником сложили в сумку 188 плиток и вышли из магазина незамеченными. Они поделили шоколад пополам. Фигурант дома отдал сладости своим детям. Он признал вину и возместил магазину ущерб.
Обвиняемый пока находится под подпиской о невыезде.
Еда
Магазины
Кражи
Реклама
Реклама