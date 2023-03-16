Происшествия 16 марта 2023, 11:02 Житель Красноярска украл для своих детей почти сто плиток шоколада МВД: в Красноярске мужчина с подельником украл для своих детей почти сто плиток шоколада

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Житель Красноярска вместе с подельником украл в супермаркете 188 плиток шоколада для своих детей. Об этом «360» сообщили в МУ МВД России «Красноярское».

«Следователями полиции окончено расследование уголовного дела по обвинению жителя краевого центра в краже шоколада», — уточнили в ведомстве.

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В конце 2022 года представитель одного из местных супермаркетов заявил в полицию, что выявил при инвентаризации недостачу шоколада на 14 тысяч рублей.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. По видеозаписям с камер наблюдения в торговом зале правоохранители выяснили, что к краже причастны двое мужчин. Одного из подозреваемых задержали, второго продолжают искать.

Выяснилось, что ранее судимый 34-летний мужчина с подельником сложили в сумку 188 плиток и вышли из магазина незамеченными. Они поделили шоколад пополам. Фигурант дома отдал сладости своим детям. Он признал вину и возместил магазину ущерб.

Обвиняемый пока находится под подпиской о невыезде.