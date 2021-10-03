Житель Красноярска с газовым баллончиком попытался ослепить охранника школы

Неизвестный мужчина распылил газовый баллончик в лицо охраннику школы № 154 в Красноярске. В результате пострадал не только он, но и стоявшая рядом женщина.

О нападении на охранника сообщил «ТВК Красноярск» со ссылкой на очевидцев. По их словам, неизвестный проник на территорию школы накануне днем.

Уроков в это время в школе уже не было. Рядом с охранником стояла женщина. Газ попал в лицо и ей. на место вызвали Росгвардию и скорую помощь. Пострадавших отвезли в городской глазной центр.

В полиции заявили, что сейчас проводят проверку по факту случившегося. По данным правоохранителей, пострадали мужчина 1999 года рождения и женщина 1982 года рождения. Личность хулигана с баллончиком устанавливается.