Происшествия 18 января 2023, 16:44 Житель Красноярска избил 15-летнего мальчика и пенсионерку в торговом центре

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В одном из торговых центров Красноярска местный житель накануне напал на 15-летнего подростка и пенсионерку. Об этом написал РЕН ТВ.

Мужчина решил применить физическую силу, когда увидел, что подросток покупает электронную сигарету. За мальчика заступилась 72-летняя пенсионерка, которая также получила удар, сообщило ИА Nation News.

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Позже мужчина начал рушить витрины и угрожать другим посетителям центра. В отделении милиции выяснилось, что хулиган был ранее судим по статьям о хищении денежных средств, грабеже и угоне транспортных средств.

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