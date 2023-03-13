13 марта 2023, 11:29
Житель Красноярска из-за дележки бизнеса с женой привязал муляж гранаты к двери клиники
РИА «Новости»: в Красноярске мужчина привязал муляж гранаты к двери клиники
Житель Красноярска привязал муляж гранаты к ручке стоматологической клиники на улице Молокова. По данным источника РИА «Новости», мужчина делит бизнес со своей женой таким способом.
По его словам, предполагаемый виновник ЧП разводится с женой. Вероятно, процесс идет не очень гладко.
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«Делят бизнес, вот такое и произошло. Все выясняется», — добавил источник.
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Собеседник агентства уточнил, что муляж на дверной ручке обнаружили сотрудники клиники, после чего обратились к правоохранителям. На место оперативно прибыли полицейские и взрывотехники ОМОН.
При проверке оказалось, что подозрительный предмет не представляет опасности. По факту случившегося возбудили дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
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