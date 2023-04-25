Происшествия 25 апреля 2023, 16:26 Житель Красноярска домогался в лифте 16-летней школьницы СК организовал проверку после того, как мужчина потрогал грудь школьницы в лифте

Читать 360tv в

Житель Красноярска домогался 16-летней девочки-подростка в лифте одного из многоэтажных жилых домов. Из-за совершения развратных действий СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия начал с отношении мужчины проверку, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Проводится процессуальная проверка на предмет совершения развратных действий мужчиной в отношении 16-летней жительницы Красноярска», — уточнили в СК.

Реклама

Следователи отметили, что днем 24 апреля неизвестный мужчина вошел вместе с 16-летней девушкой в подъезд дома на улице Лесников. Пока они поднимались на этаж, мужчина дотронулся до девушки, затем вышел из лифта и скрылся.

Правоохранители установили злоумышленника, им оказался 18-летний житель Красноярска.

Сотрудники СК проводят проверочные мероприятия, по результатам которых примут процессуальное решение.

Ранее мужчина пытался совратить подростка в автобусе на юго-западе Москвы.