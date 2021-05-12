Житель Краснодарского края зарубил топором родителей и старшего брата

В Краснодарском крае задержан мужчина, зарубивший топором своих родителей и старшего брата.

Как сообщило издание newizv.ru со ссылкой на информацию прокуратуры региона, в городе Кореновск Краснодарского края сгорел частный дом. На пепелище нашли тела трех человек, принадлежавшие мужчине 80 лет, его 71-летней жене и их 41-летнему сыну. Однако причиной их смерти не был пожар. Она была насильственной. Всех их зарубили топором.

Вскоре был задержан подозреваемый в жестоком убийстве. Им оказался 26-летний младший сын и брат убитых. В отношении него возбуждено уголовное дело.