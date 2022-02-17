Житель Краснодарского края попытался нанять киллера для убийства сына

Полицейские в Краснодарском крае задержали мужчину, который предлагал 500 тысяч рублей за убийство собственного сына. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сотрудник полиции выдал себя за киллера, чтобы задержать подозреваемого. Мужчина выдал «киллеру» ключи от квартиры сына, нож и аванс — пять тысяч рублей.

После этого полицейские инсценировали убийство и задержали мужчину. Оказалось, что он уже привлекался к уголовной ответственности ранее.