Житель Краснодарского края пойдет под суд за убийство знакомого

Суд Краснодара вынесет приговор жителю Каневского района, которого обвинили в убийстве своего приятеля. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по краю.

По данным ведомства, инцидент произошел 27 марта этого года. Во время распития спиртных напитков приятели, которые дружили более 18 лет, поругались на бытовой почве.

Подсудимый решил облить своего друга бензином, а затем поджег его. Проезжавший мимо мужчина помог остановить пламя и вызвал скорую помощь для пострадавшего. Через 10 дней мужчина скончался в больнице от полученных ожогов.

В отношении злоумышленника следствие возбудило уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.