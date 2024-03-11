Происшествия 11 марта 2024, 18:53 Житель Краснодарского края погиб, подорвавшись в лесу на мине времен ВОВ

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В Крымском районе мужчина погиб, подорвавшись в лесу на мине времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.

Предположительно, 47-летний мужчина искал в лесу военные артефакты. Однако он наткнулся на мину, которая взорвалась при попытке ее достать. Тело мужчины нашли рядом со станицей Неберджаевской. Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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