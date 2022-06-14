Житель Краснодара умышленно сбил пешехода в Ставропольском крае

В Ставропольском крае житель Краснодара, управляя автомобилем Lada, умышленно сбил пешехода после ссоры на дороге. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на региональное УГИБДД.

По информации правоохранителей, 20-летний мужчина вышел из машины, чтобы разобраться в споре с водителем Lada. Однако тот решил не разговаривать со ставропольцем, а сбить его.

В настоящий момент полиция выясняет точные обстоятельства случившегося. Медики зафиксировали у пострадавшего ушиб щеки. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.