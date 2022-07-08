Житель Краснодара погиб под колесами трамвая

Травмай № 6 сбил человека в Краснодаре. Пострадавший в момент ДТП уже лежал на рельсах. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

Ситуация произошла ночью 8 июля на улице Стасова. По данным Telegram-канала «Общественный транспорт Краснодара», в момент аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Сотрудники полиции организовали доследственную проверку.