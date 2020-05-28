Житель Краснодара напал с ножом на беременную таксистку

По данным следствия, вечером 25 апреля мужчина сел в такси в Музыкальном микрорайоне и попросил женщину-водителя поехать в один из районов города. В пути он ударил женщину ножом в грудь и потребовал все деньги, которые у нее были при себе.

Беременная таксистка отдала злоумышленнику выручку. После этого мужчина убежал в неизвестном направлении. Однако вскоре его задержали полицейские.

Женщина не получила серьезных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направлено в суд. Краснодарцу грозит до 10 лет лишения свободы.