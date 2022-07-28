Житель Краснодара избил девушку и вступившегося за нее прохожего

В Краснодаре на улице Героя Яцкова неизвестный мужчина избил девушку, а затем нанес несколько ударов мужчине, который решил вступиться за нее. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на видео из соцсетей.

На кадрах видно, что мужчина гонится за девушкой, а затем наносит ей удары руками. Затем злоумышленник нападает и на прохожего.

С травмами различной степени тяжести девушку отвезли в больницу. Приехавший на место происшествия наряд полиции задержал дебошира. В настоящий момент он находится под стражей.