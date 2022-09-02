Все новости

Происшествия

04 сентября 2022, 09:39

Стали известны личности погибших при восхождении на Ключевскую Сопку

Мир

04 сентября 2022, 09:32

США не поддержали идею визовых ограничений для всех россиян

Реклама

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:56

Власти Энергодара заявили о попадании снаряда ВСУ в энергоблок Запорожской АЭС

Мир

04 сентября 2022, 08:52

«Мы паникуем. Европа тоже». В Великобритании испугались остановки «Северного потока»

Спецоперация

04 сентября 2022, 08:34

Девять человек получили ранения за сутки в ДНР из-за украинских обстрелов

Происшествия

04 сентября 2022, 08:18

Пожилой инвалид погиб при пожаре в Костанайской области Казахстана

Спецоперация

04 сентября 2022, 07:48

Украинские военные обстреляли Донецк

Мир

04 сентября 2022, 07:27

Десять человек пострадали в результате пожаров на севере Казахстана

Армия

04 сентября 2022, 06:01

Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»

Происшествия

02 сентября 2022, 19:59

Житель Комсомольска-на-Амуре случайно оказался в розыске

Читать 360tv в

Фотография жителя Комсомольска-на-Амуре случайно оказалась на «учебной» ориентировке правоохранительных органов. Мужчина намерен обратиться в суд, рассказал сайт kp.ru.

Ориентировка с информацией о якобы сбежавших из исправительной колонии № 7 Комсомольска-на-Амуре двух заключенных быстро разлетелась по местным соцсетям.

Реклама

Уточнялось, что мужчины совершили жестокое нападение на охранника и завладели его оружием.

Реклама

На самом деле, ориентировка была учебной, а использовали в ней фотографию обычного местного жителя.

«В районе Комсомольска-на-Амуре проводятся учения. Но мы не знаем, как оказались фотографии горожанина на ориентировках. Для нас это тоже стало сюрпризом. Их составляли не мы», — руководитель пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.

Местный житель, чью фотографию разместили на ориентировке, намерен написать заявление в полицию за незаконное использование изображения, так как не давал на это разрешения.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама