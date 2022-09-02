Происшествия 02 сентября 2022, 19:59 Поделиться Telegram

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Viber Житель Комсомольска-на-Амуре случайно оказался в розыске

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Фотография жителя Комсомольска-на-Амуре случайно оказалась на «учебной» ориентировке правоохранительных органов. Мужчина намерен обратиться в суд, рассказал сайт kp.ru.

Ориентировка с информацией о якобы сбежавших из исправительной колонии № 7 Комсомольска-на-Амуре двух заключенных быстро разлетелась по местным соцсетям.

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Уточнялось, что мужчины совершили жестокое нападение на охранника и завладели его оружием.

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На самом деле, ориентировка была учебной, а использовали в ней фотографию обычного местного жителя.

«В районе Комсомольска-на-Амуре проводятся учения. Но мы не знаем, как оказались фотографии горожанина на ориентировках. Для нас это тоже стало сюрпризом. Их составляли не мы», — руководитель пресс-службы УФСИН по Хабаровскому краю Дмитрий Баданин.

Местный житель, чью фотографию разместили на ориентировке, намерен написать заявление в полицию за незаконное использование изображения, так как не давал на это разрешения.

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