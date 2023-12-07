Происшествия 07 декабря 2023, 18:37 Житель коммуналки ранил гражданина Белоруссии ножом в шею в Адмиралтейском районе Петербурга

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Случай с нападением на гражданина Белоруссии произошел накануне в коммунальной квартире в Адмиралтейском районе Петербурга. Об этом написал сайт «Петроград».

Уроженец Республики Коми пришел в гости к товарищу, чтобы выпить алкогольные напитки. Во время застолья между ними завязалась ссора, в результате которой гость схватил нож и ударил приятеля в шею и грудную клетку.

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Пострадавшего в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Нападавшего задержали.