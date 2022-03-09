Житель Коми погиб во время пожара

Пожар произошел в деревне Бакур Ижемского района Коми. Там загорелся частный жилой дом. В результате погиб человек. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

Информация о пожаре поступила в 17:37. На место происшествия прибыли 19 человек личного состава и четыре единицы техники. Огонь охватил 216 квадратных метров. Огонь удалось потушить только на следующий день. В результате пожара скончался мужчина 1965 года рождения. По неподтвержденным данным, пожар возник из-за нарушения правил безопасности.