Житель Коми погиб в огне

По данным информагентства, накануне пламя охватило двухквартирный жилой дом в Усть-Куломском районе. «Дни.ру» рассказали, что пожар удалось потушить до прибытия бригады огнеборцев. Во время осмотра они нашли погибшего. По предварительной версии, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.