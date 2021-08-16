Житель Когалыма приревновал жену к приятелю и столкнул его с балкона

В Когалыме 56-летний мужчина в нетрезвом состоянии столкнул с балкона шестого этажа своего 26-летнего собутыльника. Причиной такого поступка стала ревность к жене, рассказало РИА ФАН.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение с многочисленными переломами. По словам врачей, мужчина находится в состоянии комы.

Правоохранительные органы начали проверку, по которой будут установлены все детали произошедшего. В настоящий момент злоумышленник доставлен в отделение полиции. Мужчина, в отношении которого возбудили уголовное дело, свою вину отрицает.