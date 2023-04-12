Происшествия 12 апреля 2023, 17:36 Житель Китая пытался провезти через границу в Приморье больше тысячи плюшевых Чебурашек

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В Приморье на границе задержали жителя Китая, которой пытался провезти на родину незадекларированные игрушки. Об этом рассказал сайт kp.ru.

Внимание пограничников привлек багаж пассажира автобуса. Оказалось, что в семи мешках, каждый из которых весил около 10 килограммов, было 1179 плюшевых Чебурашек. Мужчина хотел привезти их в Китай, чтобы там продать.

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Товар у жителя Китая изъяли. Теперь контрабандисту грозит штраф.

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