12 апреля 2023, 17:36
Житель Китая пытался провезти через границу в Приморье больше тысячи плюшевых Чебурашек
В Приморье на границе задержали жителя Китая, которой пытался провезти на родину незадекларированные игрушки. Об этом рассказал сайт kp.ru.
Внимание пограничников привлек багаж пассажира автобуса. Оказалось, что в семи мешках, каждый из которых весил около 10 килограммов, было 1179 плюшевых Чебурашек. Мужчина хотел привезти их в Китай, чтобы там продать.
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Товар у жителя Китая изъяли. Теперь контрабандисту грозит штраф.
Контрабанда
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