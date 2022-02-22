Житель Кировского района Петербурга получил травмы во время прорыва трубы с горячей водой

Трубу с горячей водой прорвало в Кировском районе Санкт-Петербурга. В результате один человек получил травмы. Об этом сообщили Nation News.

Ситуация произошла на улице Лени Голикова ночью, 22 февраля. Горячая вода заполнила улицу. На данный момент специалисты «Теплосети» занимаются ликвидацией последствий аварии.

По неподтвержденной информации, в месте, где произошел прорыв трубы, находился легковой автомобиль. Владелец машины получил травмы. Его доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.