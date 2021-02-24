Житель Кирова пытался ударить тростью пнувшего его ногой мужчину. Видео

Пожилого кировчанина пнули в спину. Мужчина получил удар ногой за нерасторопность: он помешал паре зайти в магазин. Пострадавший ответил нападавшему. После случившегося полиция начала проверку.

В один из салонов связи 52-летний житель Кирова зашел, чтобы подключить сим-карту. Об этом «360» рассказал сотрудник салона. Мужчина был с тростью и в затемненных очках, плохо говорил и с трудом передвигался. Пока ему оформляли документы на подключение, вышел покурить.

«Он <…> встал на ступеньке (перед магазином — прим. ред.). <…> Вместе с ним в магазин зашла женщина и мужчина крупный», — поделился продавец, добавив, что перед этим слышал шум и сначала не понял, что происходит.

Мужчина с тростью пожаловался, что зашедший посетитель его пнул. Между кировчанином и его 33-летним оппонентом вновь завязался конфликт: первый попытался ударить обидчика тростью, но тот вместе со своей спутницей быстро ретировался из салона.

«Усадил человека на стул, увидел у него след от ботинка. Посмотрел по видеокамерам и увидел, что действительно его пнули в спину. Он расплакался, посидел минут 10, отдохнул и вышел», — рассказал сотрудник салона связи.

Полицейские уже начали проверку после случившегося.