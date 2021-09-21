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    21 сентября 2021, 15:03

    Житель Кемерова зарезал знакомого после просьбы угостить сигаретой

    Арина Бобкова

    Житель Кемерова убил знакомого из-за того, что тот попросил у него сигарету. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.

    Как предполагает следствие, подозреваемый распивал алкогольные напитки дома у знакомых. Пострадавший, который являлся временным жильцом квартиры, попросил у него сигарету. Однако гостя такая просьба вывела из себя. Он нанес собутыльнику 35 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

    Сотрудники полиции задержали нападавшего. Против него возбудили уголовное дело, передали «Дни.ру».