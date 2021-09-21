Житель Кемерова зарезал знакомого после просьбы угостить сигаретой

Житель Кемерова убил знакомого из-за того, что тот попросил у него сигарету. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Кемеровской области.

Как предполагает следствие, подозреваемый распивал алкогольные напитки дома у знакомых. Пострадавший, который являлся временным жильцом квартиры, попросил у него сигарету. Однако гостя такая просьба вывела из себя. Он нанес собутыльнику 35 ударов ножом. Пострадавший скончался на месте. Сотрудники полиции задержали нападавшего. Против него возбудили уголовное дело, передали «Дни.ру».