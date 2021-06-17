Житель Кемерова выбросил из окна двух собак

Житель Кемерова поссорился с женой и выкинул из окна пятого этажа двух собак, которых она привела. Животные погибли. Очевидцы пожаловались в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

«Бездомных животных привела домой его жена, из-за чего между супругами произошел конфликт. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, кемеровчанин выкинул собак из окна», — передало РИА «Новости» слова представителя ведомства.

После жалобы очевидцев на место прибыли полицейские. Они выяснили, что к случившемуся причастен судимый 48-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

В Королеве в середине мая пьяный мужчина на глазах у соседей и игравших во дворе детей зарезал восьмимесячного щенка ротвейлера. Собаке пытался помочь врач ветклиники, расположенной по соседству. Дети вызвали полицию и скорую, но животному это уже не помогло. Очевидцы сообщили, что в подъезде мужчина ударил свою жену, которая тоже была пьяна. Полиция обоих отпустила.