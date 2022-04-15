Житель Казани зарезал свою возлюбленную вместе с ее семьей

В Казани будут судить 23-летнего местного жителя, которого обвиняют в убийстве трех человек во время новогодних каникул.

Как сообщает inkazan.ru со ссылкой на СУ СКР по Республике Татарстан, 7 января прошлого года парень, по версии следствия, придя домой к 18-летней девушке, убил ножом сначала ее. Затем его жертвой стали 59-летняя мать и 62-летний отец его бывшей подруги. И вслед за тем парень выпрыгнул из окна четвертого этажа, получив многочисленные травмы. Но остался жить благодаря врачам.

По предварительным данным, встречаться с дочерью запретили ревнивому парню ее родители, а домой он к ней пришел «поговорить». Но «разговор» привел к трагедии.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело в связи с убийством двух и более людей. Но виновным себя он так и не признал. До суда он будет находиться под стражей.