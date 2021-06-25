25 июня 2021, 11:33
Житель Казани заперся в квартире и угрожает взрывом
Житель Казани угрожает взорвать гранату в квартире. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Татарстана.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что мужчина заперся в квартире дома №77 на улице Рихарда Зорге и угрожает взорвать гранату.
«На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов», — рассказал старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
Обстоятельства произошедшего выясняются. В региональном МВД заявили, что по данному факту проводится проверка.