15 марта 2023, 13:26
Житель Казани устроил погром в интим-магазине в Авиастроительном районе города
В Казани правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который накануне устроил погром в интим-магазине в Авиастроительном районе. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.
Известно, что мужчина угрожал продавцу физической расправой и насилием. Кроме того, он портил имущество магазина.
Реклама
Хулигана задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено дело о мелком хулиганстве.
Реклама
Казань
Реклама
Реклама