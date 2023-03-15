Происшествия 15 марта 2023, 13:26 Житель Казани устроил погром в интим-магазине в Авиастроительном районе города

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В Казани правоохранители задержали 38-летнего местного жителя, который накануне устроил погром в интим-магазине в Авиастроительном районе. Об этом написал сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Известно, что мужчина угрожал продавцу физической расправой и насилием. Кроме того, он портил имущество магазина.

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Хулигана задержали и доставили в отделение полиции. Возбуждено дело о мелком хулиганстве.

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