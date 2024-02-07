Происшествия 07 февраля 2024, 16:26 Житель Казани сбросил малолетнего приемного сына с пятого этажа «112»: мужчина выбросил приемного сына с балкона пятого этажа в Казани

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Житель Казани выбросил с балкона пятого этажа полуторогодовалого приемного сына, «спасая» его от несуществующего пожара. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Согласно публикации, 35-летний мужчина страдал наркотической зависимостью. С возлюбленной 20-летней девушкой он снимал квартиру. Пара взяла под опеку двух детей. Помимо приемных, у них есть свой ребенок, которому исполнилось всего две недели.

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По данным издания, после употребления наркотиков у мужчины начались галлюцинации. Ему показалось, что в квартире начался пожар. Мужчина взял полуторогодовалого приемного сына на руки и выкинул его с балкона пятого этажа. Остальных детей он выбросить не успел.

Ребенок чудом выжил. Проходивший мимо дома мужчина успел поймать мальчика. Он почти не пострадал. Его приемного отца уже задержали. Вместе с подругой его отправили в отдел полиции. Детей забрали в больницу, где медики оказали им первую помощь. Пока об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.