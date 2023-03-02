Происшествия 02 марта 2023, 13:38 Житель Казани получил 10 лет тюрьмы за убийство знакомого болгаркой

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В Казани суд вынес приговор в отношении 35-летнего мужчины, который в ноябре 2022 года убил своего знакомого болгаркой. Об этом написал сайт inkazan.ru.

Как рассказали в пресс-службе следственного комитета России по Татарстану, во время распития спиртных напитков между мужчинами завязалась ссора. Обвиняемый избил знакомого болгаркой, а затем вызвал полицейских. Пострадавший скончался на месте от травм, несовместимых с жизнью.

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Обвиняемому в убийстве назначили 10 лет лишения свободы.