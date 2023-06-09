Происшествия 09 июня 2023, 17:47 Житель Казани напал на торговца шаурмой, требуя от него еды

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В Казани полицейские задержали 37-летнего местного жителя, который напал на продавца шаурмой. Об этом сообщил сайт Inkazan со ссылкой на пресс-службу Советского суда.

Случай произошел накануне на улице Хайдара Бигичева. Мужчина с помощью оружия пытался забрать у продавца шаурму.

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На злоумышленника завели уголовное дело по статье о разбое, совершенном с применением оружия. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы.