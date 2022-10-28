Житель Казани бросил своего пса в подъезде | 360°

Происшествия 28 октября 2022, 04:19 Житель Казани бросил своего пса в подъезде

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Житель Казани бросил свою собаку из-за того, что у него не хватало времени на животное. Об этом сообщил inkazan.ru со ссылкой на посты очевидцев в социальных сетях.

26 октября мужчина привязал пса в подъезде и оставил одного. Он положил рядом корм для животного, однако намордник не снял.

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Как стало известно из поста в сообществе «Зоотория» в социальной сети «ВКонтакте», ранее хозяин уже пытался отдать животное. Свое решение он объяснил тем, что не имеет времени для ухода за псом. Мужчина пояснил, что собаке полтора года, у нее есть все необходимые документы и прививки, а имя питомца — Грей.

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«Послушный, рос в квартире, ничего не грызет, ко всему приучен и в туалет только на улицу», — написал хозяин животного.

На данный момент пес находится на передержке.