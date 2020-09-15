15 сентября 2020, 18:28
Житель Карелии в одних трусах и носках устроил борьбу с банкоматом
В Карелии пьяный мужчина без верхней одежды устроил «представление» с терминалом в банке. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны.
В пятницу, 11 сентября, в банке города Олонец Республики Карелия сработала тревожная кнопка. Прибывшей на место группе задержания предстало необычное зрелище: находившийся в банке в одних трусах и носках мужчина пытался раскачать банкомат и уронить устройство на пол.
Закончить борьбу помешали сотрудники охраны, скрутившие хулигана. Мужчина был сильно пьян. Чем ему помешал банкомат, сейчас выясняет полиция.