Житель Карелии в одних трусах и носках устроил борьбу с банкоматом

В пятницу, 11 сентября, в банке города Олонец Республики Карелия сработала тревожная кнопка. Прибывшей на место группе задержания предстало необычное зрелище: находившийся в банке в одних трусах и носках мужчина пытался раскачать банкомат и уронить устройство на пол.

Закончить борьбу помешали сотрудники охраны, скрутившие хулигана. Мужчина был сильно пьян. Чем ему помешал банкомат, сейчас выясняет полиция.