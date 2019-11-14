Житель Карелии насмерть сбил пенсионерку в Ленобласти

ДТП случилось вечером 13 ноября на 81-м километре автодороги Санкт-Петербург — Сортавала — Петрозаводск. По этой трассе на своей Škoda Rapid ехал 59-летний мужчина. Он работает водителем скорой помощи Сортавальской Центральной районной больницы в городе Лахденпохья, Республики Карелия.

В 17:20 на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 64-летнюю жительницу поселка Суходолье из Приозерского района, которая переходила дорогу. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью. Она скончалась на месте ДТП.

Известно, что во время аварии мужчина был трезв. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.