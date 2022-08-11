Житель Карелии едва не убил друга во время застолья

В городе Питкяранта Республики Карелия пройдет суд над 40-летним мужчиной, который обвиняется в нападении на своего друга во время распития спиртных напитков. Об этом написал сайт karelinform.ru.

Следствие выяснило, что 1 июня местный житель пригласил к себе домой 45-летнего приятеля. Во время распития спиртных напитков между ними завязалась ссора. Хозяин квартиры взял нож и воткнул его в грудь гостю.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Подозреваемый на данный момент находится под стражей.