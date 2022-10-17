Житель Каменска-Уральского в день свадьбы пытался задушить жену и сжег ее дом | 360°

17 октября 2022, 18:54
Житель Каменска-Уральского в день свадьбы пытался задушить жену и сжег ее дом
Суд Каменска-Уральского вынес приговор мужчине, который попытался задушить жену в ночь после свадьбы, а после поджег ее дом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.
Следствие установило, что в ночь после свадьбы мужчина попытался задушить жену, угрожал ей убийством и не давал обратиться за медицинской помощью и в полицию. Спустя месяц, после того, как женщина высказала намерение развестись с ним, мужчина поджег принадлежащий ей частный дом. Дом сгорел дотла вместе со всем имуществом.
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В итоге супруги развелись. Мужчину приговорили к двум годам и семи месяцам исправительных работ.
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