Житель Каменска-Уральского в день свадьбы пытался задушить жену и сжег ее дом | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 18:54 Житель Каменска-Уральского в день свадьбы пытался задушить жену и сжег ее дом

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Суд Каменска-Уральского вынес приговор мужчине, который попытался задушить жену в ночь после свадьбы, а после поджег ее дом. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области.

Следствие установило, что в ночь после свадьбы мужчина попытался задушить жену, угрожал ей убийством и не давал обратиться за медицинской помощью и в полицию. Спустя месяц, после того, как женщина высказала намерение развестись с ним, мужчина поджег принадлежащий ей частный дом. Дом сгорел дотла вместе со всем имуществом.

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В итоге супруги развелись. Мужчину приговорили к двум годам и семи месяцам исправительных работ.

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